В СКО продолжат развивать массовый футбол и спортивную инфраструктуру

Аким области Гауез Нурмухамбетов встретился с Генеральным секретарем Казахстанской Федерации Футбола Скоттом Мунном. Стороны обсудили развитие футбола в регионе, подготовку спортивного резерва, реализацию инфраструктурных проектов и дальнейшее взаимодействие с Федерацией.

Сегодня футболом в области занимаются 23,8 тысячи человек. Особое внимание уделяется повышению доступности этого вида спорта для детей и молодежи. За последние пять лет в регионе построено 130 полей с искусственным покрытием. В текущем году в рамках поручения Главы государства предусмотрено строительство еще 43 мини-футбольных полей, 35 из которых уже завершены.

Продолжается развитие крупной футбольной инфраструктуры. В Петропавловске завершены два этапа реконструкции стадиона «Карасай». Ведется подготовка проекта крытого футбольного стадиона на 5 тысяч зрителей, а также футбольной академии с двумя стандартными полями и общежитием на 100 мест. Кроме того, строится крытый спортивный манеж для ДЮСШ «Қызылжар».

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено развитию ФК «Қызылжар» и подготовке молодых футболистов. Сегодня в футбольном центре клуба занимаются более 300 детей. Работа по развитию массового и детско-юношеского футбола, а также совершенствованию спортивной инфраструктуры региона будет продолжена.