Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с президентом Nazarbayev University Вакаром Ахмадом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования и науки, подготовки квалифицированных кадров, а также развития научно-технологического потенциала региона.

Развитие человеческого капитала имеет стратегическое значение для Северо-Казахстанской области. В регионе реализуются крупные проекты в промышленности, машиностроении, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и логистике. Новые производства формируют растущий спрос на специалистов, обладающих современными знаниями и практическими компетенциями. В этой связи особое внимание уделяется не только подготовке кадров для экономики, но и формированию собственной научно-технологической базы региона.

Важную роль в этой работе играет Kozybayev University, который последовательно расширяет научные и академические связи с ведущими вузами страны и зарубежья. По итогам встречи между Kozybayev University и Nazarbayev University подписан меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Достигнутые договоренности будут способствовать развитию науки и образования в Северо-Казахстанской области, укреплению кадрового потенциала и подготовке востребованных специалистов для ключевых отраслей региональной экономики.