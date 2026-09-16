«Қазақстан халқына»: 25 социальных проектов на 20,7 млрд тенге реализуются в СКО

Сегодня в городе Сергеевке района Шал акына после капитального ремонта открылся Дом культуры. Обновленный объект посетили аким области и председатель правления Фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева. При поддержке Фонда также открыты Дом культуры в селе Тендик Тайыншинского района и универсальный спортивный комплекс в селе Бидайык Уалихановского района.

Фонд полностью обеспечил эти социальные объекты современным оборудованием, необходимой техникой, мебелью и инвентарем. Благодаря этому жители получили не просто обновленные здания, а современные пространства для творчества, занятий спортом, проведения культурных мероприятий и организации содержательного досуга.

За последние четыре года при поддержке Фонда «Қазақстан халқына» в регионе реализованы и продолжают реализовываться 25 благотворительных программ и проектов на общую сумму свыше 20,7 млрд тенге.

Особое значение имела помощь Фонда в период паводков. Более 5 млрд тенге направлено на строительство новых домов для пострадавших семей в микрорайоне «Бірлік». Свыше 4 млрд тенге выделено на оснащение школ и повышение качества образовательного процесса, более 600 млн тенге - на строительство модульных спортивных залов, свыше 7,6 млрд тенге - на развитие здравоохранения и оснащение медицинских организаций.

На завершающем этапе находятся еще несколько важных проектов: реабилитационный центр в селе Чкалово Тайыншинского района, детский сад на 280 мест и два модульных спортивных зала в Петропавловске.

«По поручению Главы государства в Северо-Казахстанской области продолжается системная работа по развитию социальной инфраструктуры и созданию современных условий для жителей городов и сел. Важным партнером региона в этой работе является Фонд «Қазақстан халқына». Выражаю особую благодарность председателю правления Фонда Лаззат Чинкисбаевой и всей команде за последовательную поддержку региона, внимание к потребностям жителей и реализацию действительно востребованных проектов», - отметил аким области.