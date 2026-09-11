Аким СКО провел личный прием граждан

Глава Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями региона. С личным обращением на прием пришел участник программы переселения. Другие жители региона подняли вопросы обеспечения жильем и состояния дорожной инфраструктуры. По каждому обращению даны необходимые разъяснения и определены дальнейшие меры по решению обозначенных проблем.

По итогам приема аким области дал конкретные поручения ответственным государственным органам. Исполнение обращений жителей взято на контроль.