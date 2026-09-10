В Новоишимском после четырехлетнего простоя возобновила работу котельная

В районе имени Габита Мусрепова продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. В Новоишимском после четырехлетнего простоя вновь введена в эксплуатацию котельная. Общая протяженность тепловых сетей составляет 11,6 км.

К системе централизованного теплоснабжения подключено порядка 60 объектов общей площадью около 60 тыс. квадратных метров. Возобновление работы котельной позволит обеспечить стабильное теплоснабжение социальных объектов, жилого фонда и других потребителей населенного пункта.