В районе имени Г.Мусрепова убрано более 360 тысяч гектаров зерновых

Аким области Гауез Нурмухамбетов с рабочей поездкой посетил район им.Г.Мусрепова, где ознакомился с ходом уборочной кампании, работой сельскохозяйственных предприятий и текущими результатами полевых работ.

В этом году посевная площадь района составляет 722,4 тыс. га. Зерновыми и зернобобовыми культурами занято 503 тыс. га, масличными - 169,7 тыс. га. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые убраны на площади 363,7 тыс. га. Средняя урожайность составляет 16,8 ц/га.

Аграрии района активно обновляют парк техники и внедряют современные технологии. Благодаря мерам государственной поддержки в текущем году приобретено более 100 единиц высокопроизводительной сельхозтехники на сумму порядка 10 млрд тенге. В полевых работах также применяются технологии на основе искусственного интеллекта, позволяющие повысить точность производственных процессов и сократить потери при уборке урожая.

В районе действуют 25 элеваторов общей емкостью порядка 1,4 млн тонн. На хранение уже принято около 500 тыс. тонн нового урожая.

Наряду с растениеводством развивается и животноводческое направление. ТОО «Неженка Ерке» ввело в эксплуатацию новую ферму, рассчитанную на 900 голов.