В Айыртауском районе завершено 82% уборочных работ

Аким области Гауез Нурмухамбетов с рабочей поездкой посетил Айыртауский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Глава региона побывал на ряде сельскохозяйственных предприятий, встретился с аграриями и обсудил ход уборочных работ и результаты текущего сезона.

В Айыртауском районе продолжается уборочная кампания. На сегодняшний день аграрии завершили работы на 82% уборочной площади. Средняя урожайность составляет 17,2 ц/га, в отдельных хозяйствах она достигает 30 ц/га.

Общая посевная площадь района составляет 361,3 тыс. гектаров - одна из крупнейших в Северо-Казахстанской области. Благодаря своевременным мерам государственной поддержки сельхозтоваропроизводители обеспечены необходимыми ресурсами для проведения уборочных работ.

В районе работают пять элеваторов. На сегодняшний день они уже приняли более 132 тыс. тонн зерна нового урожая.