В СКО внедряют беспилотные технологии в сельском хозяйстве

В области продолжается технологическое обновление агропромышленного комплекса. В ТОО «Агро-Елецкое» в тестовом режиме внедряется технология беспилотного управления сельскохозяйственной техникой. С ее помощью планируется повысить точность полевых работ и эффективность использования техники.

Глава государства неоднократно отмечал важность цифровизации АПК, внедрения беспилотных и высокоточных технологий. Сегодня в регионе цифровые решения применяют 1 750 агроформирований растениеводческого направления и 1 614 хозяйств смешанного производства.

Наряду с внедрением новых технологий ТОО «Агро-Елецкое» расширяет структуру посевов и осваивает новые культуры. В этом году хозяйство впервые отвело около 1 тыс. гектаров под выращивание кукурузы на зерно. Это позволит диверсифицировать посевы и повысить эффективность растениеводства. С работой предприятия в ходе рабочей поездки в Айыртауский район ознакомился аким области.