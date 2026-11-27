Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил Жамбылский район с рабочей поездкой. В программе — знакомство с работой сельхозпредприятий, посещение социальных объектов и новых производств, а также встреча с жителями.

В селе Пресноредуть после капитального ремонта открылся Дом культуры. Работы проведены по программе «Ауыл – Ел бесігі», на обновление здания направлено более 280 млн тенге. Теперь здесь созданы условия для проведения культурных мероприятий, организации досуга жителей и освоения молодёжью современных технологий.

Важным условием развития сельских территорий остаётся привлечение специалистов. В КХ «Турнова В.П.» этот вопрос решают в том числе за счёт обеспечения работников жильём. Хозяйство за собственные средства построило дома для специалистов, создавая условия для переезда и обустройства молодых семей на селе.

В Пресновском сельском округе развивается молочное животноводство. Здесь работает молочно-товарная ферма ТОО «Агротехника Жамбыл» стоимостью 2,5 млрд тенге. Проект реализован в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы. На ферму завезли голштинский скот, в том числе из Дании, установили современное доильное оборудование и создали новые рабочие места.

В Благовещенке ТОО «Екпін 2002» строит убойный цех мощностью до 1 000 тонн мяса в год. Запустить объект планируют в следующем году. Кроме того, в селе начал работу новый ветеринарный пункт.

Наряду с сельским хозяйством развивается малый и средний бизнес. В Благовещенке предприниматель вложил 100 млн тенге собственных средств в строительство ресторанно-гостиничного комплекса. В Пресновке при поддержке программы «Ауыл аманаты» открылся центр полиграфических услуг.

Отдельное внимание уделяется дорожной инфраструктуре. Продолжается средний ремонт областной трассы «Пресновка – Благовещенка – Кайранколь», связывающей несколько населённых пунктов района. В этом году работы начались на участке протяжённостью 20 километров. Всего в три этапа планируется отремонтировать 98 километров дороги.

В завершение рабочей поездки состоялась встреча с жителями района. Обсуждены вопросы, волнующие сельчан. Все обращения, поступившие в ходе встречи, взяты на контроль.