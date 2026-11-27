Сегодня аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан. В ходе встречи жители обратились с вопросами, связанными с земельными отношениями, состоянием автомобильных дорог и жилищным обеспечением.

В ходе приема аким области подробно рассмотрел каждое обращение и обсудил возможные пути решения поднятых вопросов. По итогам приема глава региона поручил профильным управлениям и ответственным руководителям проработать обращения и принять необходимые меры. Исполнение поручений находится на контроле акима области.