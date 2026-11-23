Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов посетил Петропавловское отделение Южно-Уральской железной дороги и ознакомился с работой одного из крупнейших промышленных предприятий региона.

Железнодорожная отрасль играет важную роль в экономике области, обеспечивая грузовые и пассажирские перевозки, а также транспортную связь с другими регионами Казахстана и Россией.

На протяжении многих лет Петропавловское отделение ЮУЖД остаётся важным партнёром региона. Предприятие участвует в реализации совместных инициатив и вносит вклад в социально-экономическое развитие области. Здесь создано порядка 3,5 тысячи постоянных рабочих мест для жителей региона.

Отдельно была отмечена высокая результативность работы коллектива: по итогам третьего квартала текущего года Южно-Уральская железная дорога заняла первое место в отраслевом соревновании среди коллективов железных дорог.

В ходе посещения была подчеркнута значимость дальнейшего укрепления партнёрских отношений и реализации совместных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и экономики Северо-Казахстанской области.

Глава региона поблагодарил руководство и коллектив предприятия за профессионализм, добросовестный труд и конструктивное взаимодействие.