В Астане с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева прошел третий форум работников сельского хозяйства. На форуме обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса, в том числе внедрение цифровых технологий в сельхозпроизводство.

Указом Главы государства почетного звания «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» удостоен наш земляк Сергей Адамович Звольский, руководитель ТОО «Астык-STEM» Тайыншинского района. Более 40 лет он посвятил сельскому хозяйству. Эта высокая награда - признание его многолетнего добросовестного труда и вклада в развитие аграрной отрасли.

Президент также высоко оценил опыт североказахстанских аграриев в цифровизации сельхозпроизводства. В качестве примера Глава государства привел хозяйство «Ақселеу» района имени Г. Мусрепова, где цифровые платформы помогают управлять производственными процессами, применяется спутниковый мониторинг и автоматизирован бухгалтерский учет. Отдельно Президент отметил вклад предприятия в развитие села.