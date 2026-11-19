В рамках реализации инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры, бережное отношение к природе и повышение ответственности граждан за состояние окружающей среды, в Петропавловске состоялся экологический хакатон «ЭкоХакатон: решения для чистого города».

В рамках хакатона участники объединились в четыре команды, каждая из которых работала над выявлением и анализом актуальных экологических проблем Северо-Казахстанской области. Используя инструменты искусственного интеллекта, команды прорабатывали возможные пути решения, обменивались идеями и разрабатывали собственные проекты с учётом региональной специфики.

Особое внимание было уделено практической применимости идей, их актуальности для местных жителей и возможности дальнейшей реализации. Искусственный интеллект стал помощником в поиске информации, анализе данных и разработке решений, а ключевая роль в создании проектов осталась за самими участниками.

«Наша задача – показать, что забота об окружающей среде начинается с инициативности, новых идей и готовности действовать. Сегодня искусственный интеллект открывает перед молодёжью дополнительные возможности для поиска эффективных решений. Важно, чтобы студенты становились не просто наблюдателями, а активными участниками позитивных изменений в нашем регионе», – отметила руководитель Молодёжного ресурсного центра Северо-Казахстанской области Анастасия Волкова.

По итогам хакатона команды представили свои проекты и поделились собственным видением решения экологических вопросов региона.

«ЭкоХакатон: решения для чистого города» стал площадкой для объединения экологической повестки и современных цифровых технологий, развития молодёжных инициатив и формирования практических решений во имя чистого и устойчивого будущего Северо-Казахстанской области.

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