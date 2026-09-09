В СКО расширяют инструменты поддержки предпринимателей

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов провел встречу с председателем правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Фархатом Сарсекеевым. Стороны обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, расширение доступа к финансированию и новые возможности для предпринимателей в районах.

В 2026 году в рамках Единой комплексной программы объем финансирования из местного бюджета увеличен до 2,8 млрд тенге. Еще 1,3 млрд тенге предусмотрено по программе «Іскер аймақ». На сегодняшний день одобрено 23 проекта на сумму свыше 1 млрд тенге. Всего за период сотрудничества с Фондом «Даму» в регионе поддержку получили 8,5 тыс. проектов, общий кредитный портфель которых превысил 761 млрд тенге.

Особое внимание уделено доступности мер поддержки для предпринимателей на селе. Мобильный фронт-офис Фонда уже охватил все районы области и продолжает работу в сельских населенных пунктах. Также реализуется пилотный проект Центра поддержки и сопровождения бизнеса, где предприниматели могут получить консультационную и практическую помощь по принципу «одного окна».

В рамках поручений Главы государства по цифровизации планируется задействовать районные креативные IT-центры в качестве площадок для работы с предпринимателями. Это позволит расширить доступ бизнеса на местах к консультациям, цифровым сервисам и действующим мерам государственной поддержки.