Более 29 млрд тенге планируется инвестировать в строительство международного транспортно-логистического комплекса KYZYLZHAR HUB в Петропавловске. Проект предусматривает создание современной инфраструктуры для хранения, обработки и распределения товаров, в том числе крупных площадок электронной торговли Ozon и Alibaba.

Сегодня аким области Гауез Нурмухамбетов провел переговоры с учредителем компании Royal Investment International Маратом Салиховым. Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов представили концепцию проекта. Обсудили возможности его реализации и перспективы развития логистической инфраструктуры региона.

Площадь будущего комплекса составит 102 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить специализированные склады для хранения продуктов питания и товаров народного потребления, зоны перегрузки грузов, а также офисные помещения.

Развитие транспортно-логистического потенциала страны является одной из задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Северо-Казахстанская область имеет для этого выгодные географические предпосылки: через регион проходят автомобильные и железнодорожные маршруты, связывающие Россию с Казахстаном и другими странами Центральной Азии.

В рамках этой работы в специальной экономической зоне «Qyzyljar» создана субзона № 8 для размещения транспортно-логистических объектов. Сейчас разрабатывается мастер-план ее развития.

Реализация KYZYLZHAR HUB позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места и расширить возможности местных предприятий по поставкам продукции на внутренний и зарубежные рынки.