Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов принял участие в церемонии чествования спортсменов, достойно представивших Казахстан на XX летних Азиатских играх и V летних Параазиатских играх 2026 года.

10 спортсменов из Северо-Казахстанской области, представили Республику в шоссейном велоспорте, лёгкой атлетике, греко-римской борьбе, боксе, брейкинге и киберспорте. По итогам соревнований Алексей Луценко завоевал две золотые медали в велоспорте, став первым в истории Казахстана шестикратным чемпионом Азиатских игр, а Наталья Богданова стала бронзовым призёром по боксу. На V летних Параазиатских играх единственный представитель области Иван Залезняк завоевал бронзу в толкании ядра. Для него это уже третья бронзовая медаль Параазиатских игр.

Поздравляя спортсменов, Гауез Нурмухамбетов отметил значимость их достижений и вклад тренеров в подготовку атлетов. За каждой медалью стоят годы упорного труда, дисциплина и преданность спорту.

В регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. За последние три года на эту сферу направлено более 42 млрд тенге. Физкультурно-оздоровительные комплексы работают во всех районных центрах области. В Петропавловске начато строительство многофункционального ледового комплекса, реализуются проекты Центра инклюзивного спорта и центра дзюдо «QYZYLJAR JENIS JUDO». В планах — строительство универсальной спортивной арены с 50-метровым бассейном и крытой футбольной арены с академией.

Создание доступных условий для занятий спортом, поддержка молодых талантов и развитие массового спорта остаются важными направлениями работы региона.