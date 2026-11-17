Распоряжением акима Северо-Казахстанской области по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы Биржан Сайлауович Кушербаев назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области.

Биржан Кушербаев 32 года. Уроженец села Рублевка Аккайынского района Северо-Казахстанской области. Окончил Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Национальный институт бизнеса» по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал помощником юриста в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области. В разные годы работал главным инспектором акима области, руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования, заместителем акима города Петропавловска по строительству и оперативным вопросам, заместителем руководителя областного управления строительства. До настоящего назначения работал в частной сфере.