В Северо-Казахстанской области открылся AI-офис нового формата

В рамках реализации задач цифровой трансформации, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, в Северо-Казахстанской области открылся цифровой офис нового формата - AI-офис. Проект направлен на повышение доступности государственных услуг, развитие цифровой грамотности населения и расширение возможностей самостоятельного использования электронных сервисов.

В церемонии открытия приняли участие руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Руслан Алишев и председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

В новом офисе предусмотрено несколько функциональных зон. В экспресс-зоне можно подать заявление на оформление удостоверения личности или паспорта, в цифровой зоне - самостоятельно получать государственные услуги в онлайн-формате. В экспертной зоне посетителям доступна консультационная поддержка специалистов. Кроме того, жители смогут бесплатно обучаться работе с электронными сервисами и повышать уровень цифровой грамотности. Занятия будут проводиться по средам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Открытие AI-офиса стало очередным этапом системной работы по цифровой трансформации региона. На сегодняшний день в рамках проекта «Digital Aimak» в районах и сельских населённых пунктах области открыто 16 IT-центров, пять из которых расположены в сёлах. Кроме того, интернетом обеспечены 548 из 590 сельских населённых пунктов области, что составляет 92,9%.

В дальнейшем работа будет направлена на расширение действующих цифровых проектов на районном уровне, внедрение современных технологий в различные отрасли и повышение качества государственных и социальных услуг. Главная цель - обеспечить доступность цифровых возможностей для каждого жителя региона.