В Казахстане стартовала Неделя ко Дню семьи

В Казахстане стартовала Неделя семьи, которая продлится с 7 по 13 сентября. Она приурочена ко Дню семьи, отмечаемому в республике ежегодно во второе воскресенье сентября.

В течение недели в регионах страны пройдут информационные, образовательные и общественные мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, развитие культуры взаимоотношений и ответственное родительство.

Каждый день Недели семьи посвящен отдельной теме – от преемственности поколений и осознанного создания семьи до здоровья детей, безопасности, семейного благополучия и совместного досуга родителей и детей.

В социальных сетях также пройдет общенациональный челлендж #Otbasym2026 под девизом «Один день из жизни нашей семьи».