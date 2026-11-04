В Петропавловске обсудили реализацию нового Послания Президента

В городском акиме провели заседание актива города, на котором рассмотрели ход реализации Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В Послании Глава государства обозначил приоритетные задачи, направленные на дальнейшее развитие страны. Среди ключевых инициатив:

-ускорение принятия Цифрового кодекса;

-обсуждение повышения налогов для состоятельных граждан в рамках введения налога на роскошь;

-введение трёхлетнего моратория на проверки бизнеса с 1 января 2027 года;

-реализация проекта «Халықтық құрылыс» («Народное строительство»), планируется возвести в регионах около 70 объектов здравоохранения и порядка 50 объектов образования, спорта и культуры;

-повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч тенге.

В рамках заседания обсудили, как обозначенные Президентом приоритеты будут реализовываться в Петропавловске. Особое внимание уделили модернизации городской инфраструктуры, привлечению инвестиций, развитию промышленности и внедрению цифровых технологий в производственные процессы.