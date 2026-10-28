СКО вошла в пятерку регионов по краткосрочному экономическому индикатору

На заседании акимата рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев 2026 года. Краткосрочный экономический индикатор составил 111,8%. По этому показателю область занимает 5-е место среди регионов страны.

✅ Объем сельскохозяйственного производства вырос на 10,6% и достиг 697,1 млрд тенге. В животноводстве произведено продукции на 184,1 млрд тенге, что на 3,7% больше прошлогоднего показателя. Выпущено 63,1 тысячи тонн мяса, 324,4 тысячи тонн молока и 512,9 млн яиц. Для дальнейшего развития отрасли сформирован пул из 23 инвестиционных проектов общей стоимостью 15 млрд тенге. Из них 20 проектов профинансированы на 14,5 млрд тенге.

✅ Промышленное производство увеличилось на 15%, до 718,9 млрд тенге. На обрабатывающий сектор приходится 86,4% выпуска. Значительный вклад в рост внесло машиностроение, где объем производства достиг 229,2 млрд тенге, увеличившись на 26,2%.

✅ В экономику региона привлечено 392,3 млрд тенге инвестиций - на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Общенациональный инвестиционный пул включены 75 проектов общей стоимостью 1,3 трлн тенге. Их реализация предусматривает создание более 10,9 тысячи постоянных рабочих мест. Одним из ключевых направлений промышленного развития остается СЭЗ «Qyzyljar». Здесь зарегистрированы 22 участника с общим объемом инвестиций 574,9 млрд тенге и перспективой создания порядка 4,5 тысячи рабочих мест. Уже запущены 7 проектов на 71,8 млрд тенге, создано 1 129 рабочих мест. На стадии реализации находятся еще 15 проектов. Из них в текущем году планируется запустить 6 производств общей стоимостью 63 млрд тенге.

✅ За отчетный период введено 173,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Объем торговли вырос на 16,1%, превысив 1 трлн тенге. В сфере транспорта и складирования рост составил 15,5%.

По итогам заседания Гауез Нурмухамбетов поручил акимам районов и Петропавловска совместно с профильными управлениями принять конкретные меры по устранению отставания и обеспечить выполнение всех годовых плановых показателей. В числе основных задач - привлечение инвестиций, своевременный запуск производств, увеличение объемов строительства и ввода жилья. Глава региона подчеркнул персональную ответственность каждого руководителя за исполнение поручений и конечный результат.