В СКО расширяют спортивную инфраструктуру и развивают массовый спорт

На заседании акимата рассмотрены вопросы развития массового спорта и повышения доступности спортивной инфраструктуры. Работа проводится во исполнение поручений Главы государства. Сегодня физической культурой и спортом в регионе занимаются 227,4 тысячи жителей, или 44,2% населения.

✅ За последние три года финансирование отрасли выросло на 26%. Общий объем финансирования за этот период превысил 42 млрд тенге. Построено 128 спортивных объектов, еще 28 отремонтированы. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в 2022–2025 годах оборудованы 7 спортивных залов в районах области. В текущем году открыты два модульных спортивных зала.

✅При участии сельхозтоваропроизводителей продолжается строительство мини-футбольных полей. Из 52 запланированных на этот год построены 44.

✅В Петропавловске начато строительство многофункциональной ледовой арены. Проектом предусмотрены 400-метровая конькобежная дорожка, два хоккейных корта международного стандарта и три дорожки для керлинга.

✅Также планируется строительство универсального спортивного комплекса на 7 тысяч мест с 50-метровым бассейном и восемью специализированными залами. Разрабатывается проект крытого стадиона на 5 тысяч мест с футбольной академией.

✅ К развитию спортивной инфраструктуры привлекается частный бизнес. «Харвест Агро Холдинг» реализует проект гостиничного комплекса с центром дзюдо. Объем инвестиций составляет 7,5 млрд тенге. Кроме того, совместно с инвестором прорабатывается строительство спортивного центра «Қызылжар Жеңіс Дзюдо» в микрорайоне Береке.

✅За счет средств фонда «Самрук-Қазына» строится Центр инклюзивного спорта с бассейном и спортивными залами. Завершить строительство планируется в 2027 году.

✅В области определены 20 приоритетных видов спорта: 6 летних, 4 зимних и 10 национальных. По итогам заседания Гауез Нурмухамбетов поручил подготовить трехлетнюю дорожную карту развития национальных видов спорта и план строительства бассейнов в районах с привлечением бизнеса. Также поручено провести инвентаризацию лыжного инвентаря в школах, определить потребность в оснащении и усилить подготовку учителей физической культуры. Глава региона подчеркнул необходимость обеспечить полную загрузку спортивных объектов и доступность занятий для детей и сельской молодежи.