Единственный представитель СКО на Азиатских Параиграх завоевал бронзовую медаль

Североказахстанский спортсмен Иван Залезняк завоевал бронзовую медаль V Азиатских Параигр, проходящих в Японии. В соревнованиях по паралёгкой атлетике в дисциплине толкание ядра он показал результат 12,71 метра и занял третье место.

Иван Залезняк стал единственным представителем Северо-Казахстанской области на этих престижных международных соревнованиях, достойно защитив честь региона в составе национальной сборной Казахстана. Отметим, что это уже третья бронзовая медаль спортсмена на Азиатских Параиграх. Ранее он становился призёром в 2018 и 2023 годах.

Аким области поздравил Ивана Залезняка и его тренера Дмитрия Клеева с высоким спортивным достижением.

«Эта медаль – результат упорного труда, целеустремленности и настойчивости. Желаю новых спортивных достижений, ярких побед и дальнейших успехов на международной арене»,- написал глава региона в социальных сетях.