В Казахстане последовательно развивается экологическая культура и укрепляется ответственное отношение к окружающей среде. Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам экологии и вовлечению граждан в природоохранные инициативы. Важную роль в этой работе играет общенациональная инициатива «Таза Қазақстан», объединяющая жителей страны вокруг идеи чистоты и благоустройства.

В Петропавловске эту повестку поддержали интерактивной командной игрой «ЭКО-БАРАБАН: крути и действуй!», высадкой деревьев и открытием «Аллеи волонтеров-2026». Мероприятие прошло в микрорайоне Подгора и объединило молодежь, волонтеров и представителей общественных организаций.

Центральным событием стала командная игра «ЭКО-БАРАБАН: крути и действуй!», которая позволила участникам проверить экологические знания в интерактивном формате. Вращая барабан, они выбирали задания, отвечали на вопросы о раздельном сборе отходов, переработке вторсырья, экономии воды и электроэнергии. Программа также включала блиц-викторину, игру «Правда или миф» и задания на объяснение экологических понятий без слов. Такой формат помог сделать разговор об экологии доступным и увлекательным, объединив полезные знания, командную работу и живое общение.

Продолжением экологической программы стала коллективная высадка деревьев. В микрорайоне Подгора высадили 100 деревьев - березы, яблони и боярышник. Акция направлена на озеленение и дальнейшее благоустройство территории, пострадавшей от паводков, а также на сохранение памяти о людях, которые объединились для помощи землякам в трудный период.

Здесь же состоялось открытие «Аллеи волонтеров-2026». Она стала символом взаимопомощи, солидарности и благодарности всем, кто участвовал в поддержке жителей и восстановлении микрорайона. Инициатива приобрела особое значение в Международный год волонтеров, подчеркнув роль добровольческого движения в жизни общества.

Экологическая акция объединила сразу несколько направлений: просвещение, озеленение и развитие волонтерства. Мероприятие стало примером того, как экологические инициативы могут выходить за рамки разовых акций: участники не только обсуждали ответственное отношение к природе, но и внесли практический вклад в благоустройство городской территории. А «Аллея волонтеров-2026» будет напоминать о том, что забота о родном крае начинается с личной инициативы и совместных действий.

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