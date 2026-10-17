В преддверии празднования Дня Республики в Северо-Казахстанской области пройдут республиканские акции «Republic Day»

и «Bereke Fest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

Перечень торговых объектов участвующих в акции «Republic Day»

1

СКО

ТРЦ

Dostyq Mall

г. Петропавловск М.Жумабаева 91

2

СКО

ТРЦ

City Mall

г. Петропавловск Ш.Уалиханова 56

3

СКО

ТЦ

Рахмет

г. Петропавловск К. Сутюшева 58Б

4

СКО

ТД

Пирамида

г. Петропавловск Батыр Баян 11/1

5

СКО

ТД

Айсберг

г. Петропавловск Жамбыла 190

6

СКО

ТД

Сокол

г. Петропавловск Н.Назрбаева 115

7

СКО

ТД

Технодом

г. Петропавловск К. Сутюшева 58Б

8

СКО

ТД

Сулпак

г. Петропавловск Ш.Уалиханова 31

9

СКО

ТД

Мечта

г. Петропавловск Жамбыла 59Б

10

СКО

ТД

ДНС

г. Петропавловск Сутюшева 60

Перечень торговых объектов участвующих в акции «Bereke Fest»

1

СКО

ТС

Семейный

г. Петропавловск, М. Жумабаева 138

2

СКО

ТС

Семейный

г. Петропавловск Н. Назарбаева 252

3

СКО

ТС

Семейный

г. Петропавловск, Конституции 13

4

СКО

ТС

Семейный

г. Петропавловск, Назарбаева 339/Б

5

СКО

ТС

Семейный

г. Петропавловск, Кизатова 3Е

6

СКО

ТС

Семейный

г. Сергеевка, Победы 15

7

СКО

ТС

Семейный

г. Мамлютка, Победы 64

8

СКО

ТС

Семейный

г. Тайынша, Конституции 111

9

СКО

ТС

Семейный

с. Новоишимское, Локомотивная 6А

10

СКО

ТС

Северный

г. Петропавловск, Н.Назарбаева 201

11

СКО

ТС

Северный

г. Петропавловск, К.Сутюшева 58Б

12

СКО

ТС

Северный

г. Петропавловск, Дусухамбетова 17в

13

СКО

ТС

Северный

г. Петропавловск, Жамбыла 179

14

СКО

ТС

Аймер

г. Петропавловск, М.Жумабаева 91

15

СКО

ТС

Аймер

г. Петропавловск, Конституции 74

16

СКО

Супермаркет

Айсберг

г. Петропавловск, Жамбыла 190

17

СКО

Супермаркет

Пирамида

г. Петропавловск Батыр Баян 11/1