Поздравление акима области с Международным днем хлеба

16 октября отмечается Международный день хлеба. Хлеб во все времена был и остается символом жизни, достатка и благополучия. В каждом колосе - частичка огромного труда наших земляков, их любви к родной земле и преданности своему делу.

Для Северо-Казахстанской области, эта дата имеет особое значение. Наш регион вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана, а достижения североказахстанских аграриев ежегодно подтверждают высокий потенциал сельского хозяйства области.

В эти дни завершается уборочная кампания. Наши хлеборобы вновь добились достойных результатов. Средняя урожайность зерновых культур в Северо-Казахстанской области составляет 17 ц/га - это самый высокий показатель среди основных зерносеющих регионов страны. За этими достижениями стоят напряженный труд тысяч сельских тружеников, их профессионализм, упорство и мастерство. Искренне благодарю всех, кто своим ежедневным трудом обеспечивает богатство нашей земли и продовольственное благополучие страны. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и достатка!