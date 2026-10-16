Аким СКО провел личный прием граждан

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов провел личный прием граждан, в ходе которого жители региона обратились с вопросами, затрагивающими различные сферы жизнедеятельности.

Основными темами обращений стали жилищные и земельные вопросы, развитие дошкольного образования и социальной инфраструктуры. Каждый из поднятых вопросов был рассмотрен в индивидуальном порядке.

По итогам приема глава региона дал конкретные поручения руководителям профильных государственных органов, обозначив необходимость всестороннего рассмотрения обращений и принятия действенных мер по их решению. Исполнение поручений взято на контроль.