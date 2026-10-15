В СКО состоялось чествование депутатов областного маслихата VIII созыва

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности депутатов областного маслихата VIII созыва.

12 октября Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней. Предстоящие внеочередные выборы станут очередным этапом политического обновления страны и укрепления роли представительных органов.

За период работы областного маслихата VIII созыва состоялось 40 сессий, принято 463 решения, в том числе 93 нормативных правовых акта. Глава региона отметил конструктивное взаимодействие депутатского корпуса и исполнительной власти, благодаря которому удалось реализовать ряд важных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие области, повышение качества жизни и благосостояния североказахстанцев.

Гауез Нурмухамбетов выразил депутатам искреннюю благодарность за плодотворную работу, активную гражданскую позицию и вклад в развитие региона. В знак признательности за добросовестный труд и заслуги перед областью аким вручил депутатам почетные грамоты и юбилейные книги, посвященные 90-летию Северо-Казахстанской области.