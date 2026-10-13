Приказом председателя Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Сакен Жумагалиевич Касымов назначен руководителем Департамента внутреннего государственного аудита по СКО.

Сакену Касымову 46 лет. Уроженец Кызылординской области. Окончил Казахскую государственную академию управления и Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальностям «Бухгалтерский учет и аудит», «Юриспруденция».

В разные годы работал ведущим и главным специалистом в Департаменте казначейства города Алматы и Налоговом комитете города Астаны. Занимал должности эксперта и главного эксперта в Министерстве финансов РК. Работал заместителем руководителя и руководителем департаментов внутреннего государственного аудита по Западно-Казахстанской и Мангистауской областям.

До настоящего назначения возглавлял Департамент внутреннего государственного аудита по Актюбинской области.