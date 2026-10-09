В районе имени Г. Мусрепова реализуют новые инвестиционные и социальные проекты

Аким области Гауез Нурмухамбетов в ходе рабочей поездки в район имени Г. Мусрепова ознакомился с реализацией проектов в сфере здравоохранения, промышленности и переработки сельхозпродукции.

✔ В селе Новоишимское планируется реконструкция здания бывшего противотуберкулезного диспансера, которое не используется более четырех лет. Рассматривается возможность открытия здесь межрайонной больницы, которая обеспечит доступ к узкопрофильным специалистам для более 95 тысяч жителей нескольких районов. Глава региона поручил проработать проект, а также решить вопрос нехватки медицинских кадров в селе Тахтаброд.

✔ Значительную поддержку сельскому здравоохранению оказывают местные аграрии. Район имени Г. Мусрепова стал третьим, поддержавшим инициативу сельхозтоваропроизводителей района М. Жумабаева. За счет средств предпринимателей для районной больницы приобретены 7 автомобилей скорой помощи на сумму около 70 млн тенге. Теперь все 17 сельских округов обеспечены специализированным транспортом. Аким области поблагодарил бизнес за вклад в развитие сельской медицины.

✔ Особое внимание в ходе поездки уделено инвестиционным проектам. Глава государства обозначил задачу по реализации масштабной «большой стройки», призванной придать новый импульс строительству, производству и занятости. В районе эта работа уже ведется. ТОО «Ак Нан Север» строит фудпарк с элеваторным комплексом стоимостью более 16 млрд тенге. На первом этапе предусмотрены зернохранилище вместимостью свыше 80 тыс. тонн и две зерносушильные башни общей производительностью 400 тонн в час. В дальнейшем мощности хранения планируется увеличить до 400 тыс. тонн.

✔ Активно развивается и переработка сельхозпродукции. ТОО «Қазақстан Бидайы» готовит к запуску завод по производству круп и хлопьев, «Kazmeal Ltd» развивает экспортное производство комбикормов. Компания «Kazmeal Oil» планирует строительство маслоэкстракционного завода с инвестициями около 80 млрд тенге. Также глава региона ознакомился с работой предприятия «Маслодел», выпускающего растительные масла. Реализация этих проектов позволит расширить переработку сельхозпродукции и выпуск готовой продукции.

✔ Отдельное внимание уделено возвращению простаивающих объектов в экономический оборот. Так, ТОО «Колос 2020» приобрело нефтебазу, не работавшую более 20 лет, и вложило 450 млн тенге в ее восстановление. Аким области поручил главам районов активизировать работу по привлечению инвесторов для восстановления подобных объектов.

✔ В завершение рабочей поездки Гауез Нурмухамбетов встретился с жителями района, ответил на их вопросы. Все поступившие обращения взяты на контроль.