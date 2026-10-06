В СКО чествовали педагогов

В области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Аким области Гауез Нурмухамбетов поздравил педагогов региона с профессиональным праздником и выразил признательность за их вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

«Сегодня в системе образования региона трудятся около 16 тысяч педагогов. Это большое профессиональное сообщество, объединяющее разные поколения учителей, которых связывают преданность своему делу, ответственность за будущее детей и стремление дать им качественное образование. Одной из сильных традиций североказахстанской школы остается преемственность поколений. В области немало педагогических династий, в которых любовь к профессии, знания, опыт и ответственность передаются из поколения в поколение»,- отметил глава региона.

Система образования региона последовательно развивается. Обновляется инфраструктура, внедряются современные технологии и новые подходы к обучению, создаются условия для профессионального роста педагогов. Результаты этой работы отражаются в достижениях школьников. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил высокие результаты североказахстанских выпускников по итогам ЕНТ. Уверенные позиции область занимает и на международном уровне: по итогам исследования PISA-2025 Северо-Казахстанская область вошла в тройку лидеров страны.

Особое внимание государство уделяет повышению статуса учителя и признанию заслуг работников сферы образования. Почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» из рук Главы государства удостоен художественный руководитель ансамбля танца «Мәңгілік» Михаил Лахтин.

В рамках торжественного мероприятия государственными и ведомственными наградами были отмечены 46 педагогов региона. Награды получили учителя, чей профессионализм, многолетний добросовестный труд и достижения вносят весомый вклад в развитие системы образования Северо-Казахстанской области.

Аким области поблагодарил педагогов за преданность профессии, ответственное отношение к своему делу и вклад в будущее региона, пожелав им крепкого здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых достижений.