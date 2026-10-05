Ботай покоряет Кембридж: наследие великой степи на мировой арене

В Кембридже прошла выставка «Ботай - культура Великой степи», организованная Управлением культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области при поддержке руководства региона и Посольства Казахстана в Великобритании. Экспозиция была представлена в рамках международной конференции Института археологических исследований Макдональда «Евразия: новые направления в исследовании древних взаимодействий».

Выставка собрала около 100 представителей международного научного и академического сообщества. Среди гостей - мэр Кембриджа Мария Клеминсон, профессор Кембриджского университета Кэмерон Петри и профессор Университета Эксетера Алан Отрам.

В экспозицию из фондов Северо-Казахстанского областного музейного объединения вошли археологические артефакты, этнографические предметы и 22 художественные работы, посвященные Ботайской культуре.

Проект направлен на продвижение Ботайского наследия на международном уровне и развитие научного и культурного сотрудничества. В рамках конференции также обсудили перспективы представления объектов Ботайской культуры в контексте работы по их включению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.