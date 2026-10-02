Госслужащие СКО проверили навыки аргументации на дебатном турнире

1 октября в Петропавловске состоялся региональный дебатный турнир среди государственных служащих «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек».

В интеллектуальном состязании приняли участие команды государственных служащих Северо-Казахстанской области, в том числе КГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Северо-Казахстанской области», команда которого по итогам мероприятия была отмечена Благодарностью.

Участникам предстояло обсудить актуальные вопросы государственного управления, права и образования, продемонстрировав умение аргументированно отстаивать свою позицию, слушать оппонентов и находить убедительные контраргументы.

Особое внимание организаторы уделили культуре конструктивного диалога, соблюдению регламента, академической честности и объективности судейства. Важными составляющими выступлений стали логика, содержание аргументов и командная работа.

Как отметила уполномоченный по этике аппарата акима области Екатерина Аубакирова, участие в дебатах помогает государственным служащим развивать критическое мышление, навыки аргументированного общения и умение слышать мнение другой стороны — качества, востребованные и в повседневной профессиональной деятельности.

Турнир организован акиматом Северо-Казахстанской области совместно с Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области.