ЯЗЫК — ПУТЬ К ЕДИНСТВУ И ОСНОВА ПОРЯДКА

В городской универсальной библиотеке имени А. Пушкина города Шымкента в рамках Дня языков народа Казахстана и в соответствии с принципом «Закон и порядок» состоялся познавательный час на тему «Язык — ключ к взаимопониманию и единству».

Известно, что основой любого цивилизованного общества являются верховенство закона и порядок. В этой связи важное мероприятие, направленное на укрепление правовой культуры в стране и повышение осведомлённости о законном статусе государственного языка, собрало педагогов, школьников, читателей библиотеки и специалистов соответствующих сфер.

Главная цель мероприятия — показать роль языков в укреплении взаимопонимания и единства в обществе, подробно разъяснить конституционное значение государственного языка, а также повысить уважение к родному языку и языкам всех этносов, проживающих в нашей стране. Ведь грамотная языковая политика и сохранение межэтнического согласия являются важнейшими гарантиями законности и внутренней стабильности государства.

В ходе познавательного часа школьникам города Шымкента, которые стали основными участниками встречи, рассказали об истории этого праздника и о неоценимом вкладе Ахмета Байтурсынова в развитие казахского языка. Кроме того, были рассмотрены вопросы преемственности языка и культуры, значения многоязычия, а также правопорядка и гражданской ответственности в обществе.

На встрече выступили специалисты в области филологии, педагоги и представители общественности. Среди них — член Союза журналистов Республики Казахстан, кандидат филологических наук Нариман Нурпеисов; руководитель учебно-методического отдела Центрально-Азиатского инновационного университета, заместитель председателя этномедиационного объединения «Азербайджан» Арзу Гурбанова; а также учитель английского языка, полиглот Шахриер Юлдашев.

В своём выступлении Нариман Нурпеисов остановился на историческом и правовом значении этого дня.

«До сих пор помню, что 4 марта 1987 года было принято постановление “Об улучшении преподавания казахского языка в Республике”. А 22 сентября 1989 года казахскому языку был присвоен статус государственного, что было закреплено на законодательном уровне. Позднее этот праздник был перенесён на 5 сентября — день рождения учителя нации Ахмета Байтурсынова. Он говорил: “Народ, утративший свой язык, исчезает сам”. Сегодня принцип “Закон и порядок” должен стать главным ориентиром во всех сферах, в том числе и в языковой политике. Уважение к языку — это уважение к государству и Конституции», — отметил Нариман Нурпеисов.

Он призвал молодёжь не только знать свой родной язык, но и с уважением относиться к другим языкам, а также неукоснительно соблюдать общественный порядок и требования закона.

По мнению специалистов, в эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нельзя ограничиваться знанием только одного языка. Сегодня у подрастающего поколения есть широкие возможности для изучения русского, английского, китайского, турецкого, французского, немецкого и других языков, что открывает путь к выходу на международный уровень.

В ходе встречи также было уделено внимание историческим корням многоязычия. Участникам рассказали о том, что представители казахской интеллигенции начала XX века, а также исторические личности более ранних периодов владели западными и восточными языками и использовали свои знания для распространения просветительских идей и принципов законности.

В интерактивной части мероприятия школьники приняли участие в познавательной игре «Узнаёте ли вы языки?». Участники проверили свои знания, определяя слова и формы приветствия на различных языках.

Подобные встречи способствуют более глубокому пониманию подрастающим поколением истории родного языка, осознанию важности его сохранения и формированию высокой правовой культуры. Наряду с освоением государственного языка в соответствии с его законным статусом, открытость к изучению других языков и культур создаёт широкие возможности для того, чтобы молодёжь придерживалась ценностей межэтнического согласия, законности и взаимного уважения в обществе.