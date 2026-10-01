В ШЫМКЕНТЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА 256-Я ОПЕРАЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ

В ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1» города Шымкента успешно проведена очередная, 256-я операция по трансплантации почки от родственного донора.

30 сентября пациенту с хронической терминальной почечной недостаточностью в плановом порядке была выполнена трансплантация почки, полученной от родственника.

Пациент в течение 8 лет состоял на диспансерном учёте по поводу хронического заболевания почек. Основной диагноз — хроническая терминальная почечная недостаточность, развившаяся вследствие тубулоинтерстициального нефрита. С 2018 года пациент получал гемодиализ.

Донор и реципиент прошли полное медицинское обследование в соответствии с установленным протоколом. Все предусмотренные законодательством согласия, необходимые для проведения операции, были получены.

Операция по трансплантации завершилась успешно, без технических осложнений. После операции донор и реципиент были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В настоящее время состояние обоих пациентов стабильное. Гемодинамические показатели находятся в пределах нормы. У реципиента отмечается хороший диурез, что свидетельствует о раннем восстановлении функции трансплантированной почки.

Послеоперационное лечение и медицинское наблюдение проводятся в соответствии с утверждёнными медицинскими протоколами.

Коллектив больницы продолжает работу по дальнейшему развитию высокотехнологичной медицинской помощи в области трансплантации органов и обеспечению пациентов качественной медицинской помощью.