В ШЫМКЕНТЕ МОЛОДЕЖЬ БЕСПЛАТНО ОБУЧАЮТ ТВОРЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В Шымкенте открываются новые возможности для раскрытия творческого потенциала молодежи. Каждое четверг в городском Креативном хабе проходят бесплатные кружки и мастер-классы по нескольким направлениям, где участники могут освоить полезные навыки в соответствии со своими интересами.

Как сообщила координатор Креативного хаба Жанна Байтелиева, программа занятий охватывает пять основных направлений: кройку и шитье, чтение книг, прикладное творчество, керамику и изобразительное искусство.

– Молодежь может выбрать любое понравившееся направление. На каждом занятии профессионалы своего дела обучают участников всем тонкостям ремесла. Все кружки проводятся на бесплатной основе, а созданные своими руками изделия участники могут забрать с собой, – отметила Жанна Байтелиева.

Так, сегодня в хабе прошел мастер-класс по дизайну интерьера на тему «Световая среда интерьера: как свет меняет пространство, настроение и стиль». В ходе встречи слушатели узнали о роли освещения в интерьере, правилах его подбора с учетом особенностей помещения, а также о том, как с помощью света можно преобразить атмосферу и стиль пространства.

Подобные занятия не только пробуждают у молодых людей интерес к искусству и творчеству, но и позволяют конвертировать увлечения в практические навыки.

Стоит отметить, что бесплатные кружки и мастер-классы в Креативном хабе проходят каждый четверг с 12:00 до 16:00. Все желающие могут выбрать интересное для себя направление и воспользоваться возможностями творческого пространства.