МОЛОДЕЖЬ ОЗНАКОМИЛАСЬ С РАБОТОЙ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСФОРМАТОРОВ

В ТОО «ЭлектроЗаводСервис», расположенном в индустриальной зоне «Тассай», состоялась экскурсия для молодежи, организованная Молодежным ресурсным центром Управления молодежной политики города Шымкент. В ней приняли участие около 60 активных студентов Университета дружбы народов имени академика А. Куатбекова, которые ознакомились с рабочим процессом производства трансформаторов.

Цель экскурсии – расширить представление молодежи о производственных предприятиях, повысить интерес к техническим специальностям и ознакомить с возможностями на рынке труда.

По словам заместителя руководителя Молодежного ресурсного центра Куаныша Серикбаева, в целях профилактики молодежной безработицы экскурсии на производственные объекты организуются на регулярной основе. В ходе таких встреч молодежь знакомится с работой предприятий, напрямую общается со специалистами и получает ответы на интересующие вопросы.

Во время встречи студенты увидели производственный процесс предприятия и ознакомились с основными этапами изготовления трансформаторов. Специалисты рассказали об используемых на производстве современных технологиях, требованиях техники безопасности и особенностях работы.

По словам директора по производству компании «Newton Energy» Нуржана Казыбекова, предприятие ежегодно выпускает около 1000 трансформаторов различных моделей в зависимости от их мощности. Продукция поставляется в другие города страны, а также экспортируется в Кыргызстан, Армению и Узбекистан. В настоящее время на производстве трудятся около 150 человек. По словам специалистов, на предприятии применяются современные технологии, а трансформаторы изготавливаются в соответствии с требованиями безопасности.

Студент специальности «Электроэнергетика» Диорбек Рахимжанов, принявший участие в экскурсии, отметил, что знакомство с рабочим процессом предприятия было для него очень полезным.

– В университете мы получаем теоретические знания. А сегодня пришли на производство и увидели, как эти знания применяются на практике. В будущем я хочу работать по специальности, – сказал он.

В завершение экскурсии студенты задали вопросы специалистам и обменялись мнениями об условиях труда на предприятии и требованиях, предъявляемых к кадрам.