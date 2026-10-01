СПОРТСМЕНЫ ШЫМКЕНТА ЗА ОДИН ДЕНЬ ЗАВОЕВАЛИ ДВЕ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

На XX летних Азиатских играх спортсмены города Шымкента вновь порадовали своих болельщиков. Представители греко-римской борьбы Мейиржан Шермаханбет и Махмуд Сабырхан принесли в копилку сборной Казахстана две бронзовые медали.

В весовой категории до 67 кг Мейиржан в своей первой схватке одержал победу над иранским соперником со счётом 14:5, а во втором круге взял верх над спортсменом из Южной Кореи — 5:4. В полуфинале наш земляк уступил японскому борцу. В схватке за бронзовую медаль Мейиржан досрочно победил монгольского спортсмена Намсрая Батбаяра со счётом 11:0 и завоевал бронзовую медаль Азиатских игр.

Это вторая медаль Мейиржана Шермаханбета на Азиатских играх. На Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу он завоевал серебряную медаль.

Махмуд Сабырхан, выступавший в весовой категории до 55 кг и являющийся двукратным чемпионом мира, также принёс в копилку Шымкента бронзовую медаль. В своей первой схватке Махмуд победил иранского соперника со счётом 5:0, а во второй встрече одолел спортсмена из Южной Кореи — 3:1, обеспечив себе путёвку в полуфинал.

В полуфинале наш земляк встретился с серебряным призёром Олимпийских игр в Токио Карло Пааламом. В упорной схватке Махмуд уступил со счётом 2:3.