В ШЫМКЕНТЕ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В Международный день пожилых людей аким Шымкента Габит Сыздыкбеков посетил представителей старшего поколения и поздравил их с праздником. Глава мегаполиса побывал в домах Рахматулла Мәуленов, Өркен Әбдіреев, Шәки Күлмажитов и Сәбит Рүстемов.

В ходе встреч они поделились воспоминаниями, рассказали о своём трудовом пути и семейных традициях. Аким города поблагодарил их за многолетний труд и вклад в развитие Шымкента, вручил памятные подарки и пожелал крепкого здоровья, долголетия, благополучия и душевного спокойствия.

Отметим, сегодня в Шымкенте проживают более 105 тыс. пенсионеров. Для них действуют различные меры социальной поддержки, направленные на улучшение качества жизни, укрепление здоровья и поддержание активного образа жизни.

К Международному дню пожилых людей 29 841 жителю старше 70 лет выплачена единовременная помощь в размере 3 МРП. Ещё 101 одиноко проживающему гражданину старше 80 лет ежемесячно предоставляется социальная выплата в размере 2 МРП.

Также в этом году санаторно-курортным лечением планируется охватить 8 735 человек, из них 5 090 уже получили путёвки. В четырёх отделениях центра «Активное долголетие» ежедневно занимаются более 800 пенсионеров. Для них организованы спортивные, творческие и оздоровительные занятия.

Жители старше 70 лет также пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте. Кроме того, для них предусмотрено бесплатное посещение театров, музеев, зоопарка и дендрологического парка.