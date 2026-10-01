В ОБЩЕСТВЕННЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ ДОБАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

Вниманию жителей и гостей города Шымкента!

В ходе выездных встреч акима города с населением, состоявшихся в сентябре, были учтены обращения жителей относительно общественного транспорта. В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 1 октября текущего года на ряде автобусных маршрутов продлены схемы движения и увеличено количество расписаний.

В частности:

на автобусном маршруте №5 добавлено 1 дополнительное расписание;

маршрут автобуса №9 продлён в микрорайоне Бозарык до новых многоквартирных жилых домов;

маршрут автобуса №12 продлён до производственной базы «Coca-Cola»;

движение автобуса №18 организовано через остановку «Цитадель»;

маршрут автобуса №21 продлён до улицы Жаңақұрылыс в микрорайоне Құрсай;

на автобусном маршруте №25 добавлено 1 дополнительное расписание;

маршрут автобуса №42 продлён от микрорайона Қайтпас до жилых домов «Жас Отау», расположенных в микрорайоне Тұран, а также добавлено 1 дополнительное расписание;

маршрут автобуса №51 продлён от рынка «Алаш» до улицы Шардара, а также добавлено 1 дополнительное расписание;

движение автобуса №54 организовано через школу №72;

движение автобуса №66 организовано по улице Жоласар в микрорайоне Ынтымақ;

на автобусном маршруте №70 в выходные дни добавлено 2 дополнительных расписания;

на автобусном маршруте №171 добавлено 1 дополнительное расписание;

на автобусном маршруте №206 добавлено 2 дополнительных расписания.

Соответствующая работа по обеспечению эффективности движения общественного транспорта и созданию комфортных условий для пассажиров будет продолжена.