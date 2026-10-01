РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ШЫМКЕНТЕ

Состоялось очередное заседание Общественного совета, на котором руководитель Управления занятости и социальной защиты города Шымкента Жанат Утебаева рассказала членам совета о социальной ситуации в городе, оказываемой населению помощи и работе по развитию специальных социальных услуг. В 2024–2026 годах был введен в эксплуатацию ряд новых объектов, а также реализуются проекты, направленные на повышение доступности социальных услуг.

В частности, завершено строительство здания на 50 мест в качестве пристройки к «Центру оказания специальных социальных услуг №1», ведутся работы по оснащению его материально-технической базы. Были созданы центры «Сенім» и «Балауса», создавшие возможности для оказания услуг на 50 и 150 мест соответственно. Кроме того, на 70% выполнено строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест стоимостью 14,052 млрд теңге. Сдачу объекта в эксплуатацию планируется осуществить в декабре 2026 года.

— Фонд «Қазақстан халқына» планирует оказать поддержку в размере 574,9 млн тенге на оснащение детского центра «Қолдау». «Центр активного долголетия», ранее арендовавший помещение, переехал в новое здание, в результате чего было сэкономлено 109,6 млн тенге, — отметила руководитель управления. По ее словам, разрабатывается проектно-сметная документация для строительства дополнительного здания на 100 мест в «Центре адаптации». Также на заседании была рассмотрена деятельность Управления качества и контроля городской среды города Шымкента и принятые им меры в сфере инфраструктуры.

В ходе заседания члены Общественного совета задали ряд вопросов касательно работы обоих ведомств и высказали свои предложения. Ответственные руководители ответили на поступившие вопросы и заверили, что все поднятые проблемы будут приняты во внимание. Было подчеркнуто, что в дальнейшем на основе высказанных инициатив проведут соответствующую работу, а требующие решения вопросы будут реализованы поэтапно.