В ШЫМКЕНТЕ ОБСУДИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ И КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Под председательством акима города Шымкента Габита Сыздыкбекова состоялось совещание, посвящённое экологической ситуации в мегаполисе. В ходе совещания обсуждались вопросы качества атмосферного воздуха, влияния промышленных предприятий и автотранспорта на окружающую среду, а также соблюдения требований экологического законодательства.

В совещании приняли участие акимы районов, руководители управлений и территориальных департаментов, представители государственных органов и предприятий, общественные активисты и представители средств массовой информации.

По словам руководителя Департамента экологии по городу Шымкент Ермахана Козыбаева, в городе насчитывается 43 предприятия I категории, 146 предприятий II категории, 477 предприятий III категории и 368 предприятий IV категории по уровню воздействия на окружающую среду.

Одним из факторов загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от стационарных источников. В период с 2023 по 2026 год их объём увеличился с 31,6 тыс. тонн до 47,08 тыс. тонн. На рост данного показателя влияют развитие промышленности, появление новых индустриальных зон, а также увеличение количества автотранспортных средств.

В настоящее время в городе зарегистрировано более 438 тыс. транспортных средств. Из них более 152 тыс. легковых автомобилей эксплуатируются свыше 20 лет. Департамент экологии совместно с органами полиции проводит рейдовые мероприятия по проверке объёмов вредных выбросов автотранспорта. По выявленным нарушениям составляются административные протоколы. Аким города поручил продолжить данную работу.

Кроме того, в текущем году Департаментом экологии проведено 37 проверок промышленных объектов, выдано 37 предписаний и возбуждено 64 административных дела. Общая сумма наложенных штрафов составила 505,921 млн тенге, из которых 281,1 млн тенге взыскано в доход государства. Материалы по нарушениям, имеющим тяжёлый характер, направлены в суд. По решениям суда деятельность ряда предприятий была временно приостановлена.

В ходе совещания особое внимание было уделено жалобам жителей на неприятные запахи. В частности, поступали обращения по поводу неприятных запахов в вечернее и ночное время с территорий, прилегающих к индустриальным зонам «Оңтүстік» и «Ордабасы», а также в отношении территории ТОО «Петро Казахстан Ойл Продактс».

В целях установления причин специалисты Департамента экологии совместно с Национальным центром экспертизы в течение месяца проводили замеры атмосферного воздуха. По результатам исследований были выявлены факты превышения нормативных значений по отдельным загрязняющим веществам.

Аким города поручил продолжить замеры состава атмосферного воздуха, в том числе в вечернее и ночное время, а также установить конкретные источники и причины появления неприятных запахов.

В настоящее время качество атмосферного воздуха в городе контролируется шестью постами наблюдения РГП «Казгидромет». На четырёх из них отбор проб воздуха осуществляется вручную, ещё два работают в автоматизированном режиме.

Согласно итогам мониторинга за 2025 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Шымкент был оценён как высокий.

С учётом роста численности населения и промышленного потенциала города аким поручил совместно с РГП «Казгидромет» пересмотреть размещение автоматизированных постов наблюдения и определить дополнительные точки мониторинга. Предлагается увеличить их количество до 15–20. В первую очередь дополнительные посты планируется установить в районах с высокой плотностью населения и повышенными экологическими рисками.

Также будет усилена работа в индустриальных зонах. Управляющим компаниям поручено усилить контроль за соблюдением предприятиями экологических требований и обеспечить регулярное взаимодействие с Департаментом экологии.

Следует отметить, что в настоящее время на четырёх крупных предприятиях города функционируют автоматизированные системы мониторинга, позволяющие в режиме онлайн отслеживать экологические показатели.

По итогам совещания по поручению акима города будет создана экологическая комиссия для проведения комплексных проверок предприятий. В её состав войдут представители государственных органов, общественные активисты и жители города. Членам комиссии будет обеспечен круглосуточный доступ на соответствующие объекты для проведения проверок.

Также определены другие направления дальнейшей работы. Среди них — расширение сети мониторинга качества атмосферного воздуха, усиление контроля за промышленными предприятиями и обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к санитарно-защитным зонам.

Глава мегаполиса подчеркнул, что экологические вопросы должны находиться на постоянном контроле. Обращения жителей должны получать объективную оценку, а по выявленным нарушениям необходимо своевременно принимать соответствующие правовые меры.