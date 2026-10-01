В ШЫМКЕНТЕ ПРОХОДИТ ФИНАЛ ГЛАВНОГО КОНКУРСА КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «ШЫМКЕНТ АРУЫ – 2026»

Шымкент наполнен атмосферой красоты, грации и молодости: сегодня на сцене Дворца «Туркестан» при поддержке городского акимата гремит финал главного городского конкурса красоты и таланта «Шымкент аруы – 2026».

Как отмечает директор модельного агентства Sulu Models и бессменный организатор проекта Акжамал Абильдаева, за годы своего существования — а конкурс проводится в городе уже более 15 лет— масштабное состязание стало настоящей визитной карточкой южного мегаполиса. Как подчеркивает организатор, это событие гораздо больше, чем просто борьба за корону: главная задача проекта заключается в том, чтобы дать шымкентским девушкам мощный толчок для творческого и личностного роста, помочь им раскрыться, заявить о себе и показать, что настоящая красота всегда идет рука об руку с умом, богатой культурой и глубоким уважением к национальным традициям.

Нынешний отборочный тур оказался непростым: из 115 претенденток в возрасте от 17 до 25 лет, пришедших на кастинг, профессиональное жюри отобрало 15 сильнейших финалисток, которые прямо сейчас борются за главный титул на главной сцене города.

«На кастинге мы отсмотрели 115 прекрасных девушек и из этого числа отобрали 15 финалисток. Мы смотрели буквально на всё: на харизму, подачу, сценическую подготовку, вокальные, хореографические или актерские данные, а также на физическое телосложение. Кроме того, мы оценивали целеустремленность участниц — все они пришли невероятно заряженными на победу», — рассказывает Акжамал Абильдаева.

Яркие выступления участниц оценивает авторитетное жюри из девяти человек под председательством самой Акжамал Абильдаевой.

Сама борьба за заветную корону разворачивается в четыре насыщенных этапа. Сначала зрителей ждала визитная карточка, где девушки эффектно презентавали себя в нарядных платьях. Следом проходит дефиле в дизайнерской коллекции, демонстрирующее безупречную пластику и личную харизму участниц. Особый колорит вечеру придает выход в национальной одежде. Завершает конкурсную программу дефиле в вечерних платьях, после которого состоится кульминация вечера — торжественное награждение.

Совсем скоро станет известно имя главной победительницы. Она получит не только заветную корону, ленту, дипломы и официальную путевку на республиканский финал «Қазақстан Аруы – 2026» («Мисс Казахстан»), но и целый ряд роскошных подарков.

Праздничный вечер сопровождается яркой концертной программой: организаторы подготовили масштабное шоу, в котором гармонично переплетаются мода, современное искусство и богатые культурные традиций.