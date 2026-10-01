В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЛА ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ЮРИСТ»

На Арбате Шымкента провели бесплатные юридические консультации в рамках акции «Народный юрист»

Около сорока специалистов городских управлений, работников акиматов, юридических консультантов, адвокатов, частных судебных исполнителей, прокуроров отвечали на интересующие жителей вопросы давали бесплатные консультации по самым проблемным темам.

«Шымкентцы обращаются по различным проблемам, но наиболее часто задают вопросы о жилище и оформлении документов на недвижимость, задают вопросы о кибермошенничестве и просто мошенниках, дропперстве, поскольку сейчас это очень актуальные темы и люди нередко сталкиваются с такими фактами. Просят оказать содействие во взыскании алиментов. Есть обратившиеся, кому мы рекомендуем прийти со всеми документами в районную прокуратуру, чтобы предметно и очень тщательно разобраться с возникающими вопросами. В день в прокуратуру района обращается порядка тридцати человек по разным вопросам», - пояснила прокурор отдела Аль - Фарабийского района Мерей Айжанова.

Участники акции готовы были дать разъяснения горожанам по всем интересующим вопросам. Подобные встречи служат повышению правовой грамотности населения и обеспечению жителей бесплатной юридической помощью.

«В основном, к нам в управление обращаются по поводу нарушений, которые допускает бизнес в сфере общепита. Допустим, в доме действует кафе. А дым, копоть и гарь от очагов, на которых готовится пища, попадает в окна соседям, живущих над кафе. Жители вызывают нас, мы проверяем достоверность и, если жалоба подтверждается, то передаем уже в надлежащие органы, которые принимают необходимые меры», - пояснил порядок реагирования на жалобы горожан Султан Есиркепов, сотрудник управления по мобилизации, территориальной и гражданской обороне Шымкента.

Горожане смогли проконсультироваться у адвокатов, специалистов государственных и местных исполнительных органов. Работники управления социальной защиты пояснили порядок назначения и выплат социальных пособий. Но самое большое количество вопросов касалось решения земельных споров между жителями многоэтажных домов и коммерсантами, желающими возводить объекты бизнеса в непосредственной близости от жилых домостроений.

Акция "Народный юрист" в течение многих лет подряд оказывает казахстанцам юридические услуги совершенно бесплатно и не требует хождения по многочисленным кабинетам.