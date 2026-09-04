В ШЫМКЕНТЕ ОБСУДИЛИ РОЛЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ

В Шымкенте в рамках Дня языков народа Казахстана, который отмечается 5 сентября, состоялся республиканский форум «Казахский язык – межэтнический язык Великой степи». Участники обсудили современное состояние государственного языка, формирование языковой среды и его объединяющую роль в обществе.

Организатором форума выступил Центр обучения и методики языков при Управлении культуры, развития языков и архивов города Шымкента. В мероприятии приняли участие ученые и специалисты в сфере языковой политики из разных регионов страны.

В рамках форума была организована выставка, на которой представлены исторические материалы, посвященные становлению и развитию казахского языка, экспонаты, отражающие национальную культуру и духовное наследие, а также труды известных деятелей и представителей языкового сообщества. Кроме того, участникам рассказали о работе, проводимой в Шымкенте по реализации государственной языковой политики.

Заместитель акима города Шымкента Сарсен Куранбек отметил, что расширение сферы применения казахского языка является общей задачей общества.

«Язык – духовная основа нации, ценность, посредством которой история и культура народа передаются из поколения в поколение. Сегодня развитие казахского языка и расширение сферы его применения – наша общая задача. Государственный язык должен стать объединяющей ценностью для представителей всех этносов, проживающих в нашей стране», – сказал Сарсен Куранбек.

В ходе форума были представлены научные взгляды на эффективные пути реализации языковой политики и современное состояние казахского языка в общественной среде.

Профессор Кызылординского университета имени Коркыт ата, кандидат филологических наук Аман Абасилов провел социально-лингвистический анализ современного языкового положения. По его мнению, языковая политика должна быть ориентирована не только на проведение мероприятий, но прежде всего на достижение конкретных результатов.

Ученый отметил, что между юридическим статусом казахского языка и его фактическим использованием в повседневной жизни сохраняется определенное различие. В связи с этим важно создавать условия для более широкого применения государственного языка в сферах образования, бизнеса, государственного управления и повседневного общения.

«Важно представить казахский язык как современный, привлекательный язык, открывающий возможности для успеха. Международный опыт показывает, что развитие языка можно целенаправленно и осознанно организовывать», – отметил профессор.

В рамках мероприятия также состоялось награждение специалистов, внесших вклад в развитие государственного языка. Ряду участников были вручены Почетные грамоты Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. Специалистам, удостоенным Благодарности акима города Шымкента, вместе с наградой были вручены домбры.

По итогам форума участники высказали предложения по расширению применения казахского языка в общественной среде, его более активному использованию в повседневной жизни и укреплению его роли как общего языка, объединяющего представителей разных этносов.