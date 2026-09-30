В ШЫМКЕНТЕ СТАРТОВАЛ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

В Абайском районе города Шымкента дан старт масштабной акции «Право и порядок». В рамках профилактической кампании, направленной на пропаганду здорового образа жизни и предупреждение правонарушений среди молодежи, состоялось яркое спортивное событие — футбольный турнир среди школьных команд.

Организаторы мероприятия прокуратура Абайского района, уверены: лучший способ уберечь подростков от необдуманных поступков — это предложить им достойную альтернативу. Спорт не только укрепляет физическое здоровье, но и воспитывает командный дух, дисциплину и умение добиваться поставленных целей честным путем.

Футбольные баталии развернулись на поле одного из самых известных спортивных объектов района — в спортивном комплексе «Металлург». Именно здесь юные футболисты смогут продемонстрировать свои навыки, волю к победе и умение работать в команде.

Акция «Право и порядок» призвана напомнить школьникам о важности соблюдения закона и ответственности за свои действия. Однако организаторы решили отойти от формата скучных лекций.

«Мы хотим, чтобы ребята поняли: энергия, которую они тратят на спорт, гораздо ценнее, чем время, проведенное на улице без дела. Футбол учит уважать соперника и следовать правилам игры — это те же принципы, которые важны и в жизни, в обществе», — отметил прокурор отдела прокуратуры Абайского района Валихан Джабаев.

Турнир обещает быть жарким. В соревнованиях примут участие команды из различных школ Абайского района. Каждая игра — это шанс проявить себя, найти новых друзей и получить заряд бодрости. Победителей и призеров турнира ждут памятные призы, грамоты и, конечно, признание сверстников.