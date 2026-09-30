В ШЫМКЕНТЕ ПРОШЕЛ ЭТНОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ТЕКЕМЕТ FEST»

Традиционные ремесла — это бесценное духовное наследие казахского народа, отражающее его многовековой уклад жизни. Особое место в этом ряду занимает искусство валяния войлока и создания изделий из шерсти, передающееся из поколения в поколение. В целях популяризации и сохранения этого уникального культурного кода в Шымкенте состоялся этнопознавательный фестиваль «ТЕКЕМЕТ FEST».

Масштабное мероприятие было организовано Центром обычаев и традиций при Управлении культуры, развития языков и архивов города Шымкента при поддержке городского акимата. В фестивале приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства и творческие коллективы из различных регионов Казахстана, а также почетные гости из Кыргызстана. Главная задача события — возрождение древних ремесел, сохранение национальной идентичности и передача культурного достояния подрастающему поколению.

Фестиваль развернулся на территории этноаула, где была развернута масштабная выставка войлочных изделий. Мастера на глазах у зрителей продемонстрировали весь сложнейший технологический цикл создания текемет — от первичной обработки шерсти до получения готового узорчатого полотна. Каждый этап работы: мытье, трепание, расчесывание, прядение, окрашивание и выкладывание орнамента — наполнен глубоким смыслом.

За каждым созданным изделием стоит кропотливый труд мастериц, бережно сохраняющих преемственность поколений, эстетический вкус и семейное тепло. Для удобства зрителей процесс валяния транслировался в режиме реального времени на больших LED-экранах, позволив каждому желающему в деталях рассмотреть тонкости древнего ремесла.

Заместитель руководителя Управления культуры, развития языков и архивов города Шымкента Молдир Ондасынова отметила особую значимость преемственности традиций:

— Мы обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям наши национальные ценности, ведь традиции — это духовный стернок народа. Фестиваль «ТЕКЕМЕТ FEST» не только возрождает исконные ремесла, но и укрепляет культурные связи между братскими народами. Выражаем искреннюю благодарность талантливым мастерицам, прибывшим из соседнего Кыргызстана. Наше общее стремление сохранять и популяризировать общие культурные корни вызывает огромное уважение. Желаю всем участникам вдохновения, а нашему национальному искусству — процветания! — подчеркнула она.

Одной из главных изюминок фестиваля стало яркое выражение духовной общности казахского и кыргызского народов, в традициях которых войлочное ремесло всегда занимало центральное место. Мастера народно-прикладного искусства из Бишкека активно включились в творческий процесс и поделились уникальным профессиональным опытом.

Руководитель культурно-общественного фонда «Ыр-керуен» Венера Пирматова рассказала о поступательном укреплении творческого партнерства между двумя странами:

— Мы принимаем участие в этом прекрасном фестивале уже во второй раз. В этом году я привезла с собой делегацию из 20 мастериц — это хранительницы традиций, глубоко знающие все секреты ремесла. После прошлогоднего фестиваля наши профессиональные контакты с казахстанскими коллегами вышли на новый уровень. Сегодня мы вновь обмениваемся опытом, учимся друг у друга и перенимаем лучшие практики. Казахи и кыргызы — братские народы с едиными истоками, историей и культурой. Подобные события позволяют нам не просто демонстрировать ремесла, но и передавать их молодежи, ведь без живой преемственности традиции могут быть утрачены. Для нас большая честь творить вместе с мастерами из Казахстана, — отметила гостья из Кыргызстана.

На фестивальной площадке гармонично переплелись опыт старшего поколения и современные тенденции. Свое мастерство продемонстрировали известные творческие объединения «Ғасыр әжелер», «Іскер аналар», «Нұсқа айымдары» и династия Бейсенбековых. Их показательные выступления стали прекрасным примером для молодежи, а преподаватели и воспитанники Шымкентской детской художественной школы представили свежий взгляд на использование войлока в современном дизайне.

«ТЕКЕМЕТ FEST» вышел далеко за рамки рядового культурного события, став глубоким просветительским проектом. Текемет в казахской культуре — это не просто предмет быта, а целая философия, где в каждом узоре зашифровано мировоззрение народа, его эстетика и вековой опыт. Такие инициативы возвращают к жизни забытые технологии, чествуют труд народных умельцев и формируют у подрастающего поколения искреннюю гордость за свое историческое и культурное наследие