В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУТЕПРОВОД НА УЛИЦЕ ТЛЕНШИНА

В Шымкенте состоялось техническое открытие и запуск движения для автотранспорта по новому автомобильному путепроводу на улице Тленшина, проложенного над железнодорожными путями. В мероприятии приняли участие аким города Габит Сыздыкбеков, представители СМИ и жители близлежащих массивов.

Напомним, основные работы по строительству путепроводов на улицах Момынова и Тленшина начались в прошлом году во исполнение поручений Главы государства по дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры Шымкента. Проекты направлены на повышение связанности городских районов, улучшение транспортной доступности и создание безопасных условий для движения.

Особую актуальность путепровод имеет из-за интенсивного движения поездов. В среднем здесь ежедневно проходят 59 поездов, из-за чего переезд перекрывался на 10–20 минут, создавая заторы и увеличивая время в пути. Объект разделит автомобильный и железнодорожный потоки и обеспечит непрерывное движение транспорта.

Отметим, новый путепровод стал вторым объектом, введённым в эксплуатацию в этом году. В январе текущего года движение было открыто по автомобильному путепроводу на улице Момынова. Оба объекта направлены на улучшение транспортной доступности и повышение безопасности движения на участках пересечения автомобильных и железнодорожных путей.

По словам акима города Габита Сыздыкбекова, развитие транспортной инфраструктуры должно отвечать темпам роста Шымкента и учитывать потребности жителей разных районов.

После открытия путепровода на улице Тленшина продолжатся работы по благоустройству прилегающей территории. Запуск путепровода позволит улучшить условия движения на прилегающих улицах, повысить безопасность пересечения железнодорожных путей и сократить время поездок для горожан.