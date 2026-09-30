В ШЫМКЕНТЕ МОЛОДЕЖИ РАЗЪЯСНИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Шымкенте продолжается работа, направленная на повышение экологической грамотности жителей в рамках республиканских акций «Таза Қазақстан» и «Заң мен тәртіп».

В общеобразовательной школе №140 состоялся экологический урок на тему «Таза Қазақстан – чистое будущее», в ходе которого учащимся разъяснили вопросы охраны окружающей среды, предотвращения загрязнения воздуха и воды, сортировки и переработки бытовых отходов. Учащиеся представили свои экологические проекты и продемонстрировали практические работы по утилизации отходов. В школе также работает специальный кружок экологической направленности.

Кроме того, с участием около 70 студентов колледжей и высших учебных заведений была организована открытая встреча на тему «Город без отходов». С молодежью обсудили вопросы правильного обращения с бытовыми отходами, соблюдения экологических требований и предотвращения незаконных свалок.

По словам руководителя отдела экологического регулирования Департамента экологии города Шымкента Баян Тунгатаровой, с начала года проведено 37 проверок и выдано 37 предписаний. Возбуждено 64 административных дела, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 505 млн тенге. Из них 281 млн тенге взыскано в бюджет.

С начала года на территории города выявлено 20 незаконных свалок. Из них 11 – в Аль-Фарабийском, 5 – в Абайском, 2 – в Енбекшинском районах, также незаконные свалки зарегистрированы в Абайском и Туранском районах. Работы по очистке указанных территорий проводятся силами районных акиматов.

Прокурор прокуратуры города Шымкента Асқар Турдымуратов отметил, что соблюдение экологических требований является не только вопросом чистоты, но и частью правовой культуры граждан.

В городе на постоянной основе проводятся экологические уроки, семинары и открытые встречи в школах и высших учебных заведениях. Основная цель такой работы – повысить бережное отношение молодого поколения к природе и сформировать культуру ответственного отношения к окружающей среде.