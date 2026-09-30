МОЛОДЕЖИ РАССКАЗАЛИ О ЧИСТОМ ГОРОДЕ

В Шымкенте в рамках республиканских акций «Заң мен тәртіп» и «Таза Қазақстан» состоялась встреча с молодёжью на тему «Қалдықсыз қала» – «Город без отходов». Мероприятие было направлено на повышение экологической грамотности и формирование ответственного отношения к чистоте города.

Участниками встречи стали около 70 молодых людей, а именно студенты 1-2 курса колледжей и высших учебных заведений. В ходе открытого диалога специалисты обсудили с ними вопросы охраны окружающей среды, правильного обращения с бытовыми отходами, соблюдения экологических требований и предотвращения загрязнения.

Особое внимание уделили борьбе с незаконными свалками. Руководитель отдела экологического регулирования Департамента экологии города Шымкента Баян Тунгатарова сообщила, что с начала года было проведено 37 проверок, выдано 37 предписаний и возбуждено 64 административных дела. На нарушителей наложили штрафы на общую сумму 505 млн теңге, из которых 281 млн теңге уже поступил в бюджет.

«Контроль за соблюдением экологических требований проводится на постоянной основе. Важно не только выявлять нарушения, но и добиваться их устранения. Отдельное внимание уделяется незаконным свалкам, поскольку их наличие напрямую влияет на экологическое состояние города», – отметила Баян Тунгатарова.

По её словам, с начала года в городе было выявлено 20 незаконных свалок. Наибольшее количество пришлось на Аль-Фарабийский район — 11, в Абайском районе выявили 5, в Енбекшинском — 2, также незаконные свалки были зафиксированы в Абайском и Туранском районах.

Работы по очистке территорий проводились силами акиматов. Департамент выдавал предписания и применял меры административного воздействия. При этом ликвидация незаконных свалок осуществлялась регулярно, независимо от времени года.

Прокурор прокуратуры города Шымкента Асқар Турдымуратович подчеркнул, что соблюдение экологических требований является не только вопросом чистоты, но и частью общей правовой культуры граждан.

«Соблюдение экологических норм — это обязанность каждого. Важно понимать, что нарушение установленных требований влечёт ответственность. Поэтому профилактическая работа с молодёжью помогает сформировать понимание закона и личной ответственности за состояние окружающей среды», – сказал Асқар Турдымуратов.

В ходе встречи молодые люди смогли задать специалистам интересующие их вопросы и принять участие в открытом обсуждении. Эксперты разъяснили требования законодательства в сфере экологии и рассказали о том, как каждый житель может внести вклад в поддержание чистоты города.

Мероприятие организовал КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления по делам молодёжной политики города Шымкента. Встреча стала одной из площадок для формирования у молодёжи экологической культуры и гражданской ответственности за сохранение чистоты и природных ресурсов родного города.